Jesús quiere entrar a toda Honduras en esta Semana Santa, el llamado es a la conversión: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga envió este Domingo de Ramos un mensaje de reflexión al pueblo hondureño, recordando el profundo significado de la Semana Santa y el llamado a acercarse a Dios, a la conversión.

Durante su homilía, evocó la entrada triunfal de Jesucristo, destacando que el Hijo de Dios continúa estando del lado de los más necesitados, especialmente de los abatidos, marginados y pobres.

“Jesús quiere entrar hoy a Tegucigalpa y a toda Honduras en el inicio de la Semana Santa”, manifestó, la pregunta es ¿cómo lo recibiremos?

Dijo que el detalle de un burrito que nadie ha montado es para demostrar la humildad frente a un caballo que representa la guerra.

Asimismo, hizo un llamado a la conversión espiritual, subrayando la importancia de fortalecer la fe en medio de las dificultades.

“No es la vida la que nos hiere, es el corazón alejado de Dios”, expresó el cardenal Rodríguez, en una de las frases destacadas de su mensaje.

Dijo que a veces decimos que la vida ha sido injusta con uno, pero no es así, son las decisiones tomadas, el rencor, el odio, el egoísmo, la traición, el orgullo.

Apuntó que después de dos mil años, Cristo no los ha defraudado, siempre llega con su paz. IR