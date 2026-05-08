Jessie Buckley y Paul Mescal volverán a trabajar juntos en ‘Hold On To Your Angels’

Los Ángeles (EEUU) – Jessie Buckley y Paul Mescal, protagonistas de la aclamada cinta ‘Hamnet’ (2025), volverán a trabajar juntos en ‘Hold On To Your Angels’, escrita y dirigida por el nominado al Óscar Benh Zeitlin.

La película está ambientada en el sur de Luisiana y sigue a un forajido, intepretado por Mescal, «condenado al infierno, y a una feroz pastora de almas perdidas (a quien da vida Buckley) que se enamoran de forma catastrófica, mientras el decadente paraíso pantanoso que habitan los arrastra hacia el abismo», reza la sinopsis del filme citada en el medio especializado Deadline.

En un comunicado, el director describió el proyecto, que comenzará su rodaje en febrero de 2027, como «la historia más imposible que ha presenciado».

La película se presentará a los compradores en el mercado de Cannes, en donde se espera que algún estudio la adquiera.

Durante la pasada edición de los premios Óscar, Buckley se alzó con el galardón a mejor actriz por su interpretación de Agnes en la película ‘Hamnet’, de Chloé Zhao.

La cinta seguía la historia de amor entre ella y el joven escritor William Shakespeare, a quien dio vida Mescal.

Actualmente, Mescal está trabajando en la saga de películas sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes, en la que interpretará al legendario Paul McCartney. EFE