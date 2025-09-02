Jessica Pegula, primera semifinalista en Nueva Yok tras derrotar a Krejcikova

Nueva York – La estadounidense Jessica Pegula venció este martes a la checa Barbora Krejcikova clasificándose para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde podría reeditar la final de 2024 con la número 1 del mundo y vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Pegula, 4 del mundo, se deshizo de Krejcikova (n.62) por 6-3 y 6-3 en una hora y 26 minutos. La neoyorquina, favorita del público, está jugando un torneo muy sólido, sin haber cedido un set en los cinco partidos disputados.

En semifinales, Pegula se medirá con la ganadora del duelo entre Sabalenka y la checa Marketa Vondrousova (n.60), que se juega esta noche. Pegula y Sabalenka se enfrentaron en la final de 2024, que se llevó la bielorrusa por un doble 7-5.

Este martes, Pegula se mostró especialmente efectiva en el resto, aprovechó el bajo porcentaje de primeros saques de su rival. Krejcikova solo metió un 42 % de primeros saques y solo ganó un 31 % de puntos en el segundo saque.

Eso le permitió controlar el partido en todo momento, pese a que entregó dos juegos -uno por set- a la checa, doble campeona de ‘Grand Slam’.

«Creo que he estado jugando un tenis realmente bueno. He estado muy sólida y he tenido arranques rápidos y efectivos. Así que hoy quería hacer precisamente eso, especialmente contra alguien como ella, que es muy peligrosa», aseguró Pegula en declaraciones a pie de pista al terminar el partido.

La neoyorquina ha enfrentado un cuadro relativamente sencillo, que le ha permitido ir ganando ritmo a medida que avanzaba el torneo tras unos últimos meses muy decepcionantes.

Pegula es hija del multimillonario estadounidense Terry Pegula, el dueño de los Buffalo Bills de la NFL. EFE