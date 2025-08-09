Jenni Hermoso anota su quinto gol y el Tigres UANL salta al liderato

Guadalajara (México) – La española Jenni Hermoso anotó su quinto gol para convertirse este viernes en una de las figuras principales en la goleada del Tigres UANL por 0-3 al Atlas con la que el equipo regio saltó al liderato del Apertura del fútbol femenino de México.

En la quinta jornada del campeonato, Diana Ordóñez, Jenni Hermoso y María Sánchez anotaron por el equipo del entrenador español Pedro Martínez, superiores ante un rival sin capacidad para responder.

En Guadalajara, Atlas mantuvo el orden en la primera media hora de juego, pero en el minuto 32 Ordóñez puso el 0-1 con un golpe de cabeza y a partir de ahí el duelo se fue de un solo lado.

Hermoso rescató un rebote en el área y en el 55 tocó a puerta de zurda para ampliar la ventaja de su equipo y escalar al segundo lugar de las anotadoras con cinco dianas, dos menos que la líder, Charlyn Corral, del Pachuca.

Atlas, que no contó con la salvadoreña Brenda Cerén, su goleadora, estuvo seco a la ofensiva y en el 67 volvió a ser castigado con un elegante gol de Sánchez, de zurda, por encima de la guardameta.

Tigres llegó a cuatro victorias, un empate y 13 puntos, uno más que el América, que lleva paso perfecto y este sábado tratará de recuperar el primer lugar.

En el tercer escaño, con los mismos puntos que América, van las Rayadas de Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde, que golearon por 5-0 al Mazatlán.

Katty Martínez, Alejandra Lúa, Diana Evangelista, la española Lucía García y Christina Burkenroad convirtieron por las Rayadas que fueron superiores en su estadio y lograron su cuarto triunfo seguido.

Un par de horas antes la venezolana Enyerliannys Higuera y la panameña Wendy Natis guiaron al San Luis a un triunfo por 0-2 sobre el Querétaro y Cruz Azul empató 1-1 con las Chivas de Guadalajara.

Este viernes el Juárez recibirá al Tijuana y la jornada cerrará este sábado con los juegos Puebla-Pumas UNAM, Necaxa-América, Pachuca-Santos Laguna y Toluca-León. EFE

