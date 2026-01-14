Jefté Betancor, autor del gol que eliminó al Madrid: “Hace 9 años quise dejar el fútbol”

Albacete – Jefté Betancor, autor del gol en el minuto 95 con el que el Albacete eliminó al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey (3-2), reconoció tras el partido que “es lo más grande” que le ha pasado en el fútbol, un deporte que quiso dejar “hace nueve años”.

«Es lo más grande que ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado y estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo. Esto va por mi mujer, por mis padres, por mis hijos…”, dijo en RTVE.

“Hace nueve años quise dejar el fútbol y soñando y trabajando mucho mira como estamos, disfrutando de todo esto”, añadió.

“Los necesitaba, el fin de semana fallé dos ocasiones muy claras y estoy muy feliz”, completó un futbolista que llegó al Albacete cedido en verano procedente de Olympiacos tras jugar fuera de España desde 2018, pasando por Austria, Rumanía, Chipre y Grecia.

Un Albacete que eliminó al Real Madrid, dando la sorpresa en Copa del Rey, algo en lo que creyeron desde el principio.

“Sabíamos que era muy difícil, pero fuimos con todo desde el principio.Nos lo merecemos porque hemos luchado como cabrones”, explicó. JS