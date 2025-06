Jeff Bezos y Lauren Sánchez se dan el «sí» en una ceremonia blindada en una isla veneciana

Roma – El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la expresentadora Lauren Sánchez se dan este viernes un simbólico «sí, quiero» en la isla de San Giorgio, en Venecia (norte de Italia), en una ceremonia blindada y exclusiva con la presencia de celebridades como las Kardashian, el actor Orlando Bloom o la reina Rania de Jordania.

Unos 200 invitados VIP han llegado en las últimas horas a la ciudad de los canales a bordo de yates de lujo y aviones privados. Entre ellos figuran también el magnate Bill Gates, el exjugador de fútbol americano Tom Brady y la primogénita del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump.

Aunque inicialmente la boda estaba prevista en la Scuola Grande della Misericordia, un histórico palacio en el barrio de Cannaregio, finalmente se trasladó a la isla de San Giorgio Maggiore, un enclave más reservado y fácilmente controlable desde el punto de vista logístico y de seguridad, según los medios locales.

La isla, ubicada frente a la famosa plaza de San Marcos y con vistas privilegiadas al corazón de Venecia, permanece blindada con estrictos controles de acceso terrestre, fluvial y aéreo, sistemas anti-drones y vigilancia reforzada.

Tras el intercambio de anillos y el «sí» simbólico, puesto que la pareja se casó de forma oficial en Estados Unidos, está previsto un espectáculo de fuegos artificiales sobre la laguna y un concierto del cantante Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli, según las mismas fuentes.

Mañana, sábado, como colofón a los tres días de celebraciones, se espera una gran fiesta y la actuación de Elton John y Lady Gaga.

Otro de los motivos por los que el lugar del enlace se mantuvo en secreto durante semanas fueron las protestas y las polémicas que suscitó el matrimonio del magnate estadounidense.

Mientras algunos sectores se oponían a la celebración en cualquier punto de la ciudad, otros, como representantes de la oposición local, señalaron que un enclave sin residentes como San Giorgio evitaba conflictos con la vida cotidiana veneciana.

«La isla de San Giorgio es una alternativa viable. La seguridad está garantizada porque está aislada, mientras que en otros lugares no», explicó a EFE Marco Gasparinetti, concejal de la lista cívica «Terra e Acqua», quien ya había propuesto ese lugar como el más adecuado para la boda.

La jornada del jueves, inicio de las celebraciones, estuvo marcada por protestas de grupos de activistas: desde manifestantes vestidos de novios con máscaras venecianas y pancartas contra el magnate estadounidense, hasta figuras de papel que caricaturizaban a Bezos.

El colectivo «No Space for Bezos», uno de los más críticos con las celebraciones, proyectó esta madrugada en el campanario de San Marcos frases como «No reyes, no Bezos, no oligarcas» o «Fck Bzs» con láser verde, en la torre de más de 98 metros de altura.

Además, el grupo artístico Konn Artiss llevó a cabo una parodia de la boda en diferentes puntos de la ciudad, colocando maniquíes cubiertos de billetes, caricaturas de Bezos y cajas de Amazon convertidas en inodoros. EFE