Jefes de bancada del Partido Nacional y Liberal expresan preocupación por rumores de órdenes de captura contra consejeras del CNE

Tegucigalpa- Ante rumores sobre una posible orden de captura contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, los jefes de bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal, Tomás Zambrano y Mario Segura, respectivamente, se pronunciaron públicamente para expresar su preocupación y brindar respaldo a las funcionarias electorales.

Tomás Zambrano: “Esto sería un autogolpe electoral”

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la situación como alarmante y afirmó que, de confirmarse, se trataría de un intento de boicotear la fase final del proceso electoral.

“Es una preocupación ante rumores de una posible orden de captura en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Ojalá solo sea especulación, pero hacemos un llamado a Libre para que entiendan que el pueblo no los quiere y que deben entregar el 27 de enero”, declaró.

Zambrano acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de seguir “una agenda del Foro de Sao Paulo”, señalando que el objetivo sería “atemorizar a las consejeras para que no terminen la labor”, lo que a su criterio constituiría “un autogolpe electoral”.

El diputado advirtió que un requerimiento fiscal contra las consejeras carecería de fundamento: “Los magistrados de la Corte Suprema tendrían que declarar no ha lugar, porque no tienen pruebas más que audios falsos. Hemos retado públicamente a llevar esos audios a laboratorios confiables en Estados Unidos”.

Además, llamó a la comunidad internacional, sociedad civil, iglesias, medios de comunicación y Fuerzas Armadas a acompañar al CNE para que pueda emitir la declaratoria de resultados “lo más pronto posible”.

Zambrano también exhortó a la institución castrense:

“A Roosevelt Hernández le pedimos que piense en Honduras, que no permitan un golpe electoral ni violen la Constitución”.

Reiteró que las consejeras “se la han jugado por el país” y que no se debe permitir que sean apartadas de su labor “para beneficio de la familia Zelaya”.

Mario Segura: “El Partido Liberal acuerpará y defenderá a las consejeras”

En términos similares, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirmó que su bancada respaldará firmemente a Ana Paola Hall y Cossette López ante cualquier intento de judicializarlas.

“El Partido Liberal condena este tipo de hechos. De ser cierta esta información, creemos que ya tenemos suficientes problemas en este proceso electoral, tan estrecho entre los dos candidatos, como para generar más incertidumbre”, señaló.

Segura, aseguró que el liberalismo actuará con respeto a la institucionalidad: “No estamos llamando a nadie a las calles. Vamos a esperar, voto a voto, como ha dicho Salvador Nasralla. Hemos demostrado civismo y somos un partido con trayectoria democrática”.

El diputado destacó que el Partido Liberal superó el millón de votos en estas elecciones, lo que considera un reflejo de su fortaleza.

“La posición de la bancada es clara: vamos a defender la democracia y vamos a proteger y apoyar a las consejeras Anna Paola y Cossette”, afirmó.

Llamado a estabilidad en una etapa crítica del proceso electoral

Ambos líderes legislativos coincidieron en que el país enfrenta una etapa delicada del proceso electoral, en medio del escrutinio y con resultados ajustados, por lo que cualquier acción que incremente la tensión podría desencadenar una crisis institucional.

Mientras tanto, los rumores continúan circulando y ningún ente oficial ha confirmado o negado la existencia de requerimientos fiscales contra las funcionarias del CNE.LB