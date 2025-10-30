Jefes de bancada de partido de oposición no asisten a reunión con Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se reunió hoy con la junta directiva del Congreso Nacional, pero los jefes de bancada de los partidos de oposición le dieron la espalda y no asistieron a la convocatoria.

“Pretendo que el pueblo hondureño vea que los jefes de bancada fueron convocados, y que hoy no están presentes los congresistas Mario Segura y Tomás Zambrano. Nuestra intención es continuar con el trabajo legislativo, buscando consensos reales y no excusas para detener la agenda nacional”, expresó Redondo durante la reunión que fue transmitida por los medios de comunicación del Congreso Nacional.

Durante la reunión oficialista Redondo presentó videos y actas de sesiones anteriores como la del 23 de septiembre, en las que los jefes de bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional se comprometieron públicamente a consultar con sus respectivas bancadas los proyectos en discusión.

Externó que dicho compromiso no se ha materializado por parte de los jefes de bancada de los partidos opositores.

Defendió que sí existe una agenda legislativa clara, ordenada y con enfoque nacional, la cual fue enviada a todos los jefes de bancada de manera oficial y clasificada según el nivel de prioridad, con proyectos que abarcan los 18 departamentos del país.

Cabe señalar que más de 70 diputados de oposición aprobaron el martes una extensión al periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

No obstante, Redondo no reconoce dicha acción que contó con la mayoría de los diputados del pleno del Congreso Nacional. (RO)