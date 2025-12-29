Jefe policial reconoce retraso en pago de salario y bonos, pero descarta paro de “fusiles caídos”

Tegucigalpa – El jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy descartó que los efectivos del cuerpo del orden público se vayan a ir este lunes a una huelga de “fusiles caídos” como ha trascendido mediáticamente. “Es una mentira y una falacia rotunda, los policías son profesionales y son seres humanos, así que no es bueno que gente inescrupulosa digan que habrá paro”, afirmó.

– “No es cierto” que habrá paro de los policías este lunes, dijo el director del cuerpo armado.

“Se están aprovechando de la situación para mandar libelos, en efecto no se ha pagado el sueldo, yo soy uno de los afectados, yo no he cobrado el sueldo, así como todos los oficiales y toda la escala básica”, expresó el jefe policial.

(LEER) Por falta de pago, escala básica de la PN se declara en protesta de brazos caídos

Con respecto al bono alimenticio de noviembre y diciembre, refirió que tampoco se ha pagado, pero que se hará efectivo en los próximos días.

El comisionado general Aguilar Godoy justificó que el impasse se debe a “cuestiones eminentemente administrativas”, en vista que el país estuvo en un proceso electoral que fue prioridad en estos momentos.

(LEER) Es una crisis de seguridad pública amenaza de huelga de policías, considera comisionado en condición de retiro

Dijo que el cuerpo policial es una institución permanente del Estado, de naturaleza civil, apolítica, profesional y con jerarquía de mando. JS