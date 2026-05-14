Jefe militar respalda ascensos, y promete mano dura contra corrupción en las FFAA

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, defendió este jueves el proceso de ascensos de oficiales superiores y generales, asegurando que las promociones aprobadas representan “el producto adecuado” tras el trabajo conjunto entre la institución castrense y la comisión de defensa del Congreso Nacional.

– “Hoy la patria reconoce el sacrificio de nuestros oficiales”: jefe del Estado Mayor defiende ascensos en las FFAA

– El jefe castrense confía en pronta captura de cabecilla en Yoro (Cartel de El Diablo)

– El verdadero valor no está en las insignias que se reciben, sino en cumplir con lealtad a la patria, dijo a los ascendidos.

– Los ascensos son un profundo acto dentro de las FFAA, se mantiene la jerarquía, se garantiza el orden y reconoce a quienes respetan la Constitución y actuando siempre en el marco de la ley.

“Hoy la patria reconoce el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que durante muchos años de servicio han realizado los oficiales superiores y generales que ascienden al grado superior”, expresó Valerio durante la ceremonia de ascensos.

En la ceremonia de ascensos particularmente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Héctor Benjamín Valerio Ardón ascendió al grado de General de División en reconocimiento a su trayectoria y servicio en la carrera militar; asimismo, recibió el Bastón de Mando que simboliza la autoridad delegada por el mando, de parte del presidente de la República y Comandante General de las FFAA Nasry Juan Asfura Zablah.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Héctor Benjamín Valerio Ardón ascendió al grado de General de División

Antes el jerarca militar respondió además a las controversias surgidas en el Congreso Nacional en torno a algunos oficiales promovidos, afirmando que el proceso fue consensuado y avalado por las instancias correspondientes.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado y hoy vamos a celebrar con mucho júbilo estos ascensos en nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Valerio recordó que el proceso de ascensos debía realizarse en diciembre pasado, pero fue retrasado por problemas políticos. No obstante, confirmó que para diciembre próximo se presentará una nueva nómina de oficiales en todas las categorías.“La dinámica continúa normal en las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Operativos contra el crimen en Yoro

En materia de seguridad, el jefe militar aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen operaciones permanentes de apoyo a la Policía Nacional para enfrentar la ola delictiva y el crimen organizado en el país.

Indicó que actualmente se desarrollan acciones en el departamento de Yoro, donde ya se reportan resultados importantes.

“Estamos a punto de capturar al número uno de esta banda que ha estado poniendo en apuros a la población”, reveló.

Asimismo, señaló que las estrategias operativas están siendo modificadas para obtener mejores resultados en la lucha contra estructuras criminales y el narcotráfico.

“Todos los días tenemos capturas de personas vinculadas al narcotráfico y crimen organizado. Estamos conscientes que el crimen va mutando y nosotros también tenemos que actualizarnos”, afirmó.

Advierte depuración interna en las Fuerzas Armadas

Valerio también lanzó una advertencia contra cualquier integrante de la institución militar involucrado en actos ilícitos, asegurando que nadie estará por encima de la ley.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó.

El jefe castrense explicó que las Fuerzas Armadas cuentan con un sistema interno de depuración y reiteró que no tolerarán faltas ni leves ni graves dentro de la institución.

“No vamos a permitir a nadie cometer irregularidades. Nuestra instancia es actuar; y si los delitos salen del fuero militar y se convierten en externos, igualmente lo vamos a hacer”, concluyó. LB