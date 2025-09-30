Jefe de FFAA confirma presencia militar en todas las instalaciones del CNE

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández salió al paso de la denuncia de la consejera Cossette López sobre una “ocupación irregular” de las instalaciones del ente electoral por parte de fuerzas de seguridad, sin coordinación ni autorización de las máximas autoridades.

El general Hernández dijo que el 22 de septiembre tuvieron una comunicación por parte del oficial enlace de la Policía Nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el oficial enlace de las Fuerzas Armadas donde había una alerta de un artefacto explosivo en uno de los edificios que se encontraba en un radio de acción de donde se encontraba el ente electoral, en el sector del San Felipe.

(Leer) Consejera Cossette López denuncia ocupación irregular del CNE por fuerzas de seguridad

“Se procedió a atender a poder desvirtuar cualquier situación y poder mitigar o verificar si alguna edificación del CNE corría algún peligro”, relató al explicar la llegada del escuadrón antibombas a las instalaciones del órgano electoral y a regular el ingreso del personal que labora en la institución.

El jefe militar agregó que afortunadamente no se encontró ningún artefacto en todas las instalaciones del CNE, no obstante dijo que por aspectos de seguridad se ha determinado “dejar un binomio (recurso humano conformado por un guía canino más un can) en cada una de las instalaciones, que no están visita”.

(Leer) Jefe militar exime a FFAA de seguridad del proceso electoral y remite al CNE a la Policía

Esta orden de presencia militar se dio pese a que el mismo general Hernández aseguró, en una nota enviada a la consejera López el 8 de julio eximiendo a las FFAA de resguardar de las instalaciones de la institución ante las actividades programadas conforme al cronograma electoral. VC