 Jefe de FFAA reafirma que fiscal EEUU tiene información de varias fuentes, pero sí hubo pago no ha sido a ellos

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, reafirmó que un alto funcionario de Estados Unidos, como la fiscal general Pamela Bondi tiene información de varias fuentes, y en cuanto a la acusación que hizo que Nicolás Maduro pagó para tener libre acceso al espacio aéreo hondureño, no se hizo a Defensa o a miembros del instituto armado.

Las Fuerzas Armadas defienden que ellos mantienen una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, que su relación en esa materia es el Departamento de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos, que han dado fe del compromiso del cuerpo militar hondureño.

El general Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que “claro, la señora fiscal (Pamela Bondi) puede tener otra información, recuerde que hay otras agencias como la DEA, el FBI, tenemos la CIA incluso, ellos manejan información”. Nosotros hemos sido abiertos con la parte de Defensa, ellos entran cuando solicitan a nuestras unidades militares, destacó el jerarca castrense hondureño.

El jefe de las FFAA señaló que si la fiscal Bondi indicó que Maduro pagó por usar el espacio aéreo hondureño eso no fue a dar a Defensa, con lo que dejó abierto que otras instancias pudieran recibirlo.

“Nosotros garantizamos de que ese pago no es en materia de defensa, de ninguna manera, no es con nosotros, no nos compete a nosotros”, insistió el general Hernández, recordando que la institución tiene sus mecanismos para depurarse.

“Recuerde que esa información es una fiscal general (de EEUU), quien condenó a un expresidente (hondureño Juan Orlando Hernández) fue un fiscal, si ellos lo presentaron corresponde a ellos presentar las pruebas, porque es con pruebas que se debe denunciar”, señaló el jerarca castrense.

El jefe militar habló este lunes en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

La fiscal Bondi indicó que Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narcotraficante dirigida por altos jerarcas de Venezuela, según insiste Washington.

No a órdenes ilegales

El jefe de las FFAA dijo que ningún soldado, miembro de otro rango y él mismo cumplirán órdenes ilegales, en referencia a que alguna instancia superior les pudiera ordenar algo relacionado a cosas ilegales.

Indicó que están claros que luchan contra el narcotráfico, ya que es la orden recibida por la comandanta general (la presidenta Xiomara Castro) y “nosotros vamos a cumplir las órdenes que nuestra comandante general nos dé, siempre y cuando esté en el marco de la Constitución”.

“Yo jamás, y ningún miembro de las FFAA, sea un soldado o de cualquier categoría está obligado a recibir una orden ilegal de ella y por tanto yo tampoco voy a recibir una orden de cualquier autoridad superior a mi si es ilegal”. (PD).