Jefe de MOE: No vamos a comentar, estamos observando con imparcialidad

Tegucigalpa – El jefe de la Misión de Observación Electoral (Moe) de la Unión Europea, Francisco Assis dijo este lunes, tras su arribo al país, que no hará ningún comentario sobre lo que está ocurriendo en el país ya que misión se limita a recomendar, “no vamos a comentar, estamos observando con total imparcialidad y al final vamos tomaremos una posición”.

Refirió que esa misión, que está integrada por observadores de todos los países de la Unión Europea, no comentará nada que tenga que ver con el debate político.

En sus primeras declaraciones tras llegar al país para coordinar la misión de observación que participará en los comicios generales del 30 de noviembre, Assis destacó que el momento electoral es el momento clave de toda la democracia, “es el momento más alto de la vida democrática, es el momento en que los ciudadanos van a decidir sobre el destino de su país”.

Tras reunirse con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de la Moe destacó la importancia de la confianza de la institucionalidad entre los votantes.

Para mañana martes un equipo de los expertos del equipo central de la Moe y a los 32 Observadores de Largo Plazo (OLP), viajarán al interior del país. “Europa tiene siempre los ojos puestos en todas las democracias”, afirmó Assis al destacar que la UE es solidaria con todas las democracias”. VC