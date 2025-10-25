Jefe de las FFAA pide a CNE copia de actas de JRV a nivel presidencial para conocer ganador de elecciones

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Roosevelt Hernández, pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el día de las elecciones generales le entregue la copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.

Así lo informó el general Hernández, quien detalló que en la reunión con Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López también se refirieron al tema del transporte del material electoral. “Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las FFAA en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es la acta presidencia”, expresó Hernández.

El militar dijo que recopilar y llevar la información contenida en las actas hacia sus propios centros de operaciones «y tener nosotros el conteo final de la parte presidencial».

“Ellos expusieron que nosotros tuviéramos esa tarea de carga y descarga. Nosotros les dijimos que no podíamos realizar esa tarea porque desnaturalizaría la tarea constitucional como es monitorear, vigilar y lo que es la transportación de este material electoral”, indicó el jefe militar.

Hernández manifestó que las FFAA trabajarán en función de los tiempos establecidos en el cronograma electoral, donde se indica que el banderillazo del transporte del material inicia el 20 y finaliza el 28 de noviembre. “Nosotros fuimos determinantes, después del 28 no vamos a trasladar material después del 28 de noviembre, sino está listo”, dijo.

El jefe del Estado Mayor dijo que si para esa fecha el material electoral no está listo, lo trasladarán después de realizar las elecciones “para evitar esos inconvenientes que se dieron el 9 de marzo”. VC