Jefe de la bancada nacionalista respalda a consejeras del CNE, y pide a Libre reconocer derrota a más tardar el miércoles

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este sábado que esta institución política está respaldando a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, para que concluya el proceso de comicios generales.

Ambas consejeras han denunciado en las últimas horas que han sufrido de amenazas a ella y sus familias, y denunciaron que hay una persecución política contra ellas.

“No solo el Partido Nacional, Honduras entera las está apoyando para concluir este proceso para que lo lleven a cabo para que se termine de contar y realizar el escrutinio especial”, manifestó Zambrano.

Confió que después del escrutinio especial, los resultados no variarán y que el presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, será el ganador.

Zambrano comentó que Asfura pidió que los medios de comunicación, la comunidad internacional, la Iglesia y la sociedad civil sean veedores del escrutinio especial y que los hondureños vean a través de una transmisión.

Deseó que para el miércoles de la próxima semana, el Partido Libertad y Refundación (Libre) entienda que perdió en las elecciones generales, y no estén boicoteando el proceso queriendo realizar un golpe electoral.

“Hoy Libre tiene que aceptar que perdió en las elecciones, y el Partido Liberal tiene que aceptar que Tito es el nuevo presidente”, expresó. AG