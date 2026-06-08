Jefe de la bancada liberal señala que si un candidato recibió aportaciones en cuenta personal debe responder ante el MP

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, señaló que cualquier sujeto obligado o candidato recibió aportaciones para la campaña electoral en una cuenta bancaria distinta a la de política limpia cometió ilegalidad y debe responder ante el Ministerio Público.

“No puedo recibir aportación de campaña en una cuenta distinta a la cuenta política limpia porque es uso indebido de dinero, si alguien hizo eso cometió ilegalidad y debe responder por ello”, declaró a periodistas.

Cálix afirmó que el Partido Liberal es una institución política que respeta la institucionalidad y abiertamente se ha declarado anticorrupción.

Expresó que nadie puede enojarse cuando el Ministerio Público haga sus investigaciones.

Sostuvo que si un sujeto obligado cometió un acto ilegal, se le debe aplicar todo el peso de la ley siguiendo el debido proceso, sin prebendas para nadie, sin utilizar la institucionalidad para perjudicar alguien y tiene que responder ante las autoridades, no importa quién sea.

Aseveró que el Partido Liberal no debe ser arrastrado por las actuaciones de un candidato, y que la persona debe ser responsable si utilizó su cuenta personal para recibir aportación de terceros.

Cálix señaló que la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento (UFTF) debió haber realizado algunas gestiones a lo interno y llamar a las partes implicadas.

El jefe de la bancada liberal deseó que esta situación solo sea un malentendido y que se resuelva lo más pronto. AG