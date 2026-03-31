Jefe de la bancada liberal niega que hubo violación en procedimiento de renuncia de la presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, aseguró este lunes que no hubo violación de la Constitución de la República en la aceptación de la renuncia de Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A través de su cuenta de red social “X”, Cálix citó el artículo 315 de la Constitución que consiste que el pleno de magistrados de la CSJ se reúne para seleccionar su candidato a la presidencia, lo remite al Congreso Nacional decide aceptarla o no, en caso que sea favorable, es ratificado con 86 votos.

La Constitución es clara: los magistrados proponen al Congreso y es el Congreso con 86 votos el que elige al presidente del Poder Judicial, esclareció el diputado liberal.

Cálix indicó que la renuncia de la presidenta de la CSJ debe ser presentada al Congreso Nacional para aceptar o no esta decisión.

Ejemplificó los casos de Elvin Santos y Salvador Nasralla que presentaron la renuncia al Congreso Nacional como designados presidenciales; los casos de Leónidas Rosa Bautista, Luis Rubí y Roy Urtecho como fiscales generales.

No obstante, señaló que es la primera vez que renuncia un presidente de la CSJ, y que en esta ocasión, dejó un vacío legal alegando que la Constitución no contempla quien debe de asumir la titularidad.

En ese orden, justificó la presentación de su moción para que el magistrado Wagner Vallecillo presidiera de manera interina la CSJ para que convocara a una reunión del pleno.

“No hay polémica, no hay violación a la Constitución. Lo único que tenemos es un hecho inédito y mucha gente queriendo obtener protagonismo y opinan sin saber y con suma irresponsabilidad”, sentenció. AG