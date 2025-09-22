Jefe de la bancada liberal denuncia constantes apagones en El Paraíso

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, denunció este lunes que varios municipios del departamento de El Paraíso sufren prolongados y constantes apagones en el oriente del país.

Recordó que el actual gobierno inauguró dos plantas de energía eléctrica para garantizar el suministro de energía eléctrica durante las horas pico.

“Nunca se había dado este tipo de problemas, vinieron inaugurar dos plantas que nos generaron esperanza, y vemos que las cosas han empeorado”, expresó Segura a la emisora Radio América.

Sin embargo, el diputado liberal indicó que ahora el departamento sufre constantes apagones casi diarios, de una hasta cinco horas.

Señaló que pronto comenzará la temporada de cosecha de café donde se involucran miles de secadoras y que con estos apagones habría problemas.

Segura solicitó al ministro de Energía, Erick Tejada, que brinde una explicación del problema de apagones en El Paraíso.

Detalló que las zonas que más sufren de apagones son El Zamorano, la ciudad de Danlí y el municipio de El Paraíso.

El congresista expresó su preocupación que los apagones lleguen al período de elecciones generales el 30 de noviembre. AG