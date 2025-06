Jefe de FFAA advierte: «Los soldados estamos preparados para la guerra y hay distintos tipos de guerra»

Tegucigalpa- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Leonel Hernández, se pronunció sobre las acusaciones de presunta persecución a periodistas y medios de comunicación, negando que la institución militar o él personalmente estén atacando a la prensa, aunque lanzó duras advertencias contra quienes —según sus palabras— “calumnian” o “atacan tendenciosamente” a la institución.

–-Jefe del Estado Mayor advierte sobre denuncias sin pruebas y acusa a “infiltrados” en la prensa de atacar a las Fuerzas Armadas.

–El jefe militar también hizo comentarios personales hacia ciertos periodistas, asegurando que algunos tienen una trayectoria cuestionable.Hernández insistió en que las Fuerzas Armadas responderán a las acusaciones de forma institucional y legal.

-“Escudriñamos la biografía de algunos de ustedes, (periodistas) y en la informalidad nos asustamos. Se supone que deben ser ejemplo de moral y ética, pero hay quienes se esconden para atacar desde las sombras”, señaló el jefe castrense.

«Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con los medios de comunicación», afirmó Hernández. Sin embargo, matizó que “lo que no podemos es tener una buena relación con los calumniadores, con los que se aprovechan con alevosía y ventaja y mienten descaradamente”.

El jefe militar señaló que la defensa de la institución castrense es una prioridad y que están preparados para hacerlo, incluso en el terreno de lo que dejó entrever es una “guerra mediática”. “Somos soldados, y los soldados estamos preparados para la guerra; hay diferentes tipos de guerra. Seríamos cobardes si no defendemos a nuestra institución de ataques viles”, expresó en declaraciones a TN5 Matutino.

Añadió que los periodistas que lo conocen saben cómo se conduce públicamente y en privado: “No puedo dejar de ser quien soy dentro de la institución. Me conocen, tanto los miembros activos como los retirados. Los retirados son ciudadanos y deben entender que ya no están en la jerarquía. No pueden trastocar el mando de quienes estamos en situación de activo”.

Seguidamente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, aseguró que las Fuerzas Armadas de Honduras no se quedarán de brazos cruzados ante lo que calificó como una «campaña calumniosa» que busca deteriorar la imagen de la institución, y advirtió que utilizarán los recursos legales disponibles para defenderse.

“Debemos demostrar nuestro espíritu de soldados porque es nuestra institución la que están atacando. Claro que tenemos las instancias de la institucionalidad, estamos analizando y vamos a poner los recursos que nos ampara el Estado de derecho para poner orden ante esta situación”, expresó Hernández.

FFAA revisa biografia de periodistas

El alto jefe castrense vinculó los señalamientos recientes contra la institución a intereses oscuros: “Recuerde que estamos luchando contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y ahí usted puede hacer muchos análisis de dónde vienen y por qué vienen los ataques a la institución”.

Consultado sobre si estas declaraciones anticipan posibles acciones legales contra periodistas, Hernández respondió: “Bueno, los que son calumniadores, los que están calumniando, deben tener pruebas. Esa es la actitud responsable de un profesional. Si usted va a hacer una denuncia pública, tiene que demostrarla”.

Hernández, afirmó que algunos comunicadores han aprovechado su posición para lanzar ataques infundados:“La prensa es un poder del pueblo que ayuda a informar y denunciar, pero cuando la prensa está infiltrada, a esos infiltrados hay que visibilizarlos. Se esconden en la institucionalidad jurídica de un gremio para generar acciones que demeritan a otras instituciones”, advirtió.

“Escudriñamos la biografía de algunos de ustedes, y en la informalidad nos asustamos. Se supone que deben ser ejemplo de moral y ética, pero hay quienes se esconden para atacar desde las sombras”, señaló, agregando que en más de una ocasión ha brindado apoyo personal a algunos de esos comunicadores, quienes —según él— ahora lo atacan con ingratitud.

Finalmente, Hernández insistió en que las Fuerzas Armadas responderán a las acusaciones de forma institucional y legal:“Es una denuncia seria que debió haber llegado al Ministerio Público, y nosotros somos responsables. No aceptamos que se calumnie a una institución que sirve al pueblo hondureño”.

Militares retirados ya no deben criticar, deben respetar

Respecto a las voces críticas desde sectores de militares en retiro, Hernández fue tajante: “Quienes han perdido la confianza son ellos. Nosotros no. Cada quien tuvo su espacio y su tiempo. Así como nosotros fuimos subalternos y respetamos, ahora deben respetar las decisiones actuales”.

Sobre el papel actual de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor defendió que han venido mejorando las condiciones de seguridad en el país. “Toda percepción negativa responde a intereses distintos. Las Fuerzas Armadas han hecho y siguen haciendo un buen papel en beneficio de la sociedad hondureña”, concluyó.LB