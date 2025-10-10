Jefe de FFAA: Estamos claros en nuestro rol constitucional actual

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, recordó otra vez el golpe de estado a Manuel Zelaya en el marco de la celebración del Día del Soldado, que se conmemora el 3 de octubre, y reiteró que está claro en su rol constitucional.

“Estamos claros en nuestro rol constitucional actual”, dijo el jefe militar tras citar al expresidente Ramón Villeda Morales ´jamás la espada de Morazán se manchó con los estigmas de la traición, de la cobardía, o del despotismo, ese legado ideológico y ese compromiso histórico deben recogerlo el soldado hondureño y traducirlo en una sola expresión, lealtad a los principios constitucionales, rigurosa obediencia a la ley y fidelidad a las instituciones democráticas´.

Nuevamente, el general Hernández dijo que las FFAA se comprometen a cumplir con su responsabilidad constitucional de “garantizar la custodia, vigilancia durante su transporte, en todo momento del material electoral y demás aspectos de seguridad del proceso electoral, antes de llevarlo hacia ustedes para recoger su valiosa voluntad y retornarlo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Previo a referirse al papel de las FFAA en la celebración previo, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre, al rememorar el equipamiento a las FFAA para contrarrestar el comunismo al sistema democrático de Honduras, el general afirmó que “hoy resultaríamos ingenuos el pensar que la amenaza solo está en el exterior, ya que los hechos históricos nos revela otras realidades”.

Seguidamente, el jefe militar recordó los golpes de estado ocurridos en el país entre 1956 contra Julio Lozano Días y en 2009 que depuso a Manuel Zelaya Rosales, donde “el común denominador de estos hechos fatídicos a nuestra democracia ha sido muerte, pobreza y dolor contra el pueblo hondureño”, resaltó.

Durante el discurso pronunciado en el Campo de Parada Marte, anunció que las FFAA pronto tendrán oficiales femeninas con grados de generales, además agradeció a los soldados de tierra, mar y aire por sus labores en los diferentes misiones como rescates, reforestación, lucha contra el narcotráfico.

“Recordemos que alta es la noche y Morazán vigila, altos han sido los niveles de corrupción en nuestra sociedad hondureña, pero los hijos de Morazán nos mantenemos vigilante para neutralizar y proteger así nuestra vida democrática”. VC