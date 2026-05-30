Jefe de FFAA confirma pláticas con EEUU para realizar operaciones militares en territorio nacional

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, confirmó este sábado que existen pláticas con Estados Unidos para realizar operaciones militares en el territorio nacional.

“Actualmente sí hemos tenido pláticas con ellos (EEUU) para poder realizar operaciones en el país. Ellos nos van a brindar todo el apoyo necesario para hacer frente al crimen organizado que actualmente estamos viviendo”, declaró el jefe de la Fuerzas Armadas.

Lo anterior forma parte de un conjunto de estrategias que Honduras busca implementar para hacer frente a un repunte de la violencia.

En las últimas horas el Gobierno de Honduras anunció que el próximo lunes comenzarán “acciones contundentes” contra el crimen organizado, incluidas las maras y pandillas, que implicarán la llegada de equipo tecnológico y apoyo internacional para intervenir inicialmente en 40 municipios con alta incidencia delictiva.

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, declaró que las medidas forman parte de una estrategia integral impulsada tras la participación del país en la cumbre «Escudo de las Américas», convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Según Argueta, el encuentro fue “un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”.

“El lunes estará llegando la noticia, muy importante de cómo estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Ya están llegando todas estas personas para compartir aquí. Y equipo, equipo que ustedes van a poder ver”, afirmó el funcionario. (RO)