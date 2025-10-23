Jefe de FFAA asegura que no hay ninguna fisura con CNE

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández aseguró este jueves que no hay ninguna fisura con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El pueblo hondureño está a la expectativa de llevar a cabo este 30 de noviembre las elecciones y el pueblo hondureño tiene Fuerzas Armadas (FFAA), estamos garantizando, yo lo he dicho llueva, truene o relampagueé, hayan fisuras o lo que sea, nosotros tenemos el plan para poder cumplir con la Constitución de la República”, reiteró.

El general Hernández afirmó que “independientemente de lo que digan, el 9 de marzo, la gente votó, sí hubo incumplimiento y hubo una irresponsabilidad, que el Ministerio Público tiene toda la información y después del 30 de noviembre se encargará de identificar a los responsables”, dijo a afirma que si él es responsable, está dispuesto si hay alguna irresponsabilidad de mi persona.

En tal sentido, indicó “no hay fisura en eso… las FFAA ha sido una institución que no tiene ningún conflicto de intereses, Nuestro interés es cumplir cabalmente la Constitución de la Repúlica”, expresó.

Hernández, confirmó que esta tarde ha sido convocado por la consejera Ana Paola Hall. “Nos llaman a nosotros, nosotros estamos siempre a la disposición. Esa disposición, de apoyar en todas las actividades y poder llegar a feliz término, lo que son las elecciones”, manifestó. VC