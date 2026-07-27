Jefe de DDHH de la ONU dice que Israel podría haber cometido crímenes de guerra en Líbano

Beirut – El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró este lunes desde Beirut que su oficina ha registrado «violaciones a gran escala» del derecho internacional humanitario por parte de Israel en el Líbano, algunas de las cuales podrían constituir «crímenes de guerra».

«A pesar del anuncio inicial del cese de hostilidades el 17 de abril, seguido de varias rondas de negociaciones para reducir la tensión y controlar el conflicto, el Ejército israelí continúa causando muertes y heridos en el Líbano mediante continuos ataques aéreos y operaciones terrestres», dijo el austriaco en el cierre de su visita de dos días al Líbano.

Concluyó que su oficina ha registrado por parte del Ejército israelí «violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, también crímenes según el derecho internacional».

Recordó que desde el 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel dos días antes, más de 4.300 personas han muerto y 12.200 han resultado heridas en el Líbano.

Y entre los fallecidos hay más de 135 trabajadores sanitarios, así como numerosos periodistas y profesionales de los medios de comunicación.

Türk, que ha tenido acceso al devastado sur del Líbano, donde Israel ocupa aún amplias zonas, afirmó haber oído cómo «pueblos enteros al sur del río Litani han sido arrasados ​​o convertidos en inhabitables debido a los ataques israelíes y las continuas demoliciones, que han destruido viviendas, escuelas, centros de salud, redes de distribución de agua, infraestructura eléctrica, lugares de culto y tierras agrícolas».

A esto se añade que el mandato de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL) finaliza este año, lo que el jefe humanitario afirmó que es algo que le preocupa: «¿Qué implicaciones tendrá esto para la protección de la población civil en el sur? Espero que la protección de la población civil, se tenga en cuenta en cualquier configuración futura».

Hasta el momento, países como Francia o Italia han asegurado que apoyarían una misión en esa zona del país mediterráneo tras la retirada de los cascos azules.

Una misión de evaluación imparcial

«Las fuerzas israelíes siguen ocupando una parte importante del territorio libanés en el sur. Me preocupa que la conducta general, que ha provocado desplazamientos masivos y la denegación de retornos, pueda constituir crímenes internacionales», dijo sobre las prácticas de Israel que han obligado a que un millón de personas huyan de sus hogares, la gran mayoría del sur.

Es por ello que Türk habló en su comparecencia de una «misión de evaluación imparcial e independiente» desplegada ya desde junio, que está «recabando información y pruebas sobre presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos por las partes en conflicto en el país desde el 2 de marzo».

También su visita ha abordado otros aspectos con el Gobierno libanés relacionados con los derechos humanos además del conflicto, como «la necesidad de seguir avanzando en la protección de los derechos de los grupos marginados, incluidos los refugiados, los migrantes, las personas LGTBIQ+ y las personas con discapacidad».

Pero también celebró el proyecto de ley para abolir la pena de muerte, que se basa en la moratoria vigente en el país, y animó a «su pronta aprobación por el Parlamento».

«Esto convertirá al Líbano en el primer país de la región en hacerlo», sentenció. EFE (AD)