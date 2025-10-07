Jefe de bancada PN advierte que Comisión Permanente puede declarar al próximo presidente si CN no amplía periodo de sesiones

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano advirtió este martes que si no se extiende el periodo de sesiones en el Congreso Nacional la democracia de Honduras está en peligro, ya que “si la Comisión Permanente entra en funcionamiento y el oficialismo, con sus interpretaciones que son al margen de la Constitución y la Ley, va a declarar el próximo presidente”.

“Si no existe convocatoria a sesión del pleno del Congreso en estos días, la oposición podría tomar la iniciativa de acuerdo a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Congreso, a poder convocar a una sesión extraordinaria”, dijo el parlamentario.

(Leer) Oposición se prepara para autoconvocarse y aprobar presupuestos del TJE y UFTF ante negativa de LIBRE

Una sesión extraordinaria se convoca con la mitad más uno de los diputados del Congreso, al no haber convocatoria por parte de las personas que manejan el Congreso Nacional.

Zambrano destacó que en la actualidad hay temas urgentes que tratar en el hemiciclo como la aprobación del presupuesto especial para las elecciones para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Además, el legislador indicó que el tema más urgente es la ampliación del periodo de sesiones al 20 de enero, dijo al recordar que si no se da esta prórroga, “entra en funcionamiento la Comisión Permanente y sabemos que Libre (Libertad y Refundación) abusa y ha abusado de esta comisión”, alertó al afirmar que si ésta entra en funcionamiento cuando se lleve a cabo la elección el 30 de noviembre, ellos puede elegir al presidente.

Zambrano manifestó que considerando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha estado polarizado entre sus consejeros y “cuando Libre esté perdiendo nos va llevar a una crisis y dice la Constitución en el artículo 205, numeral 7 que son atribuciones del CN que si el CNE por determinada razón no emite la declaratoria, no tiene acuerdos en el escrutinio o en el manejo de los resultados, el Congreso Nacional tiene la atribución y la responsabilidad de llevar a cabo la declaratoria de las elecciones”.

El diputado dijo que tras el anuncio de la intención de convocar a sesiones extraordinarias, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo llamó a sesiones a los jefes de bancada para hoy a las 2:00 de la tarde.

“Lo que le vamos a solicitar es que se lleve a cabo la convocatoria a sesiones y ojalá haya sesiones esta semana y eso podría bajar las aguas de tensión y de preocupación en la población”, dijo al reiterar que el tema de la Comisión Permanente es grave “porque Libre es capaz de todo”. VC