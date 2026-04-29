Jefe de bancada nacionalista pide independencia en la elección del CNE y TJE

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, manifestó que el proceso de elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), debe ser una decisión basada en independencia y capacidad técnica.

“Hay una línea clara en el Congreso: no vamos a permitir que estos órganos sean un botín político”, expresó Cano con la espera que los futuros funcionarios actúen con independencia y apego a la constitución.

El congresista recordó que la elección requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional, y aseguró que la ley no determina que las personas electas deban ser representantes de un partido político determinado.

“Van a haber miembros que tienen afinidad a Libre, pero que sea el Congreso que decida quiénes van a ocupar estas vacantes” expresó en referencia a las solicitudes hechas por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de respetar sus espacios.

Cano advirtió que es fundamental evitar repetir tensiones registradas en procesos electorales. “Sin confianza no puede haber elecciones transparentes”, afirmó el representante nacionalista.

El diputado por Olancho enfatizó que, aparte de independencia, los aspirantes deben contar con experiencia, madurez y conocimiento del sistema electoral e insistió que las diferencias políticas no deben afectar la objetividad al momento de tomar decisiones dentro de los órganos electorales.

De los 101 postulantes iniciales, la comisión especial depuró la lista a 54 candidatos que avanzan a esta segunda etapa de audiencias que comenzó este miércoles. AD