Jefe de bancada nacionalista denuncia irregularidades en el escrutinio especial

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este sábado irregularidades en el escrutinio especial que se realiza en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante una denuncia pública, Zambrano expresó: “Queremos hacer una denuncia pública sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Los representantes de la alianza entre Salvador Nasralla con el partido Libertad y Refundación (Libre) están deteniendo el proceso de forma maliciosa”, dijo.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano denunció este sábado irregularidades en el escrutinio especial. pic.twitter.com/Y8QcNY4DE7 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 20, 2025

Zambrano detalló que se está provocando un retardo malicioso, “solo se han procesado 91 actas en todo el día, lo cual es constitutivo de delito”.

Asimismo, denunció un boicot electoral donde se intenta evitar que la declaratoria de elecciones se realice en tiempo y forma.

Antes estas acciones el Partido Nacional pide a los representantes de mesa de Nasralla y el partido Libre que cumplan con su obligación de contar los votos y llenar las actas conforme a la voluntad expresada por el pueblo hondureño.

“No permitiremos que se violente la voluntad popular. Una vez concluido este escrutinio, la verdad prevalecerá: ¡Tito Asfura es el presidente electo de todos los hondureños!”, afirmó. VC