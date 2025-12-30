Jefe de bancada nacionalista denuncia convocatoria de diputados suplentes de Libre

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, denunció la noche de este lunes una convocatoria de diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) para desarrollar una “agenda oculta”.

Dijo que el oficialismo pretende con esta convocatoria lograr una mayoría simple en el Congreso Nacional para aprobar una agenda oculta.

Sin embargo, advirtió que cualquier cosa que se apruebe es ilegal.

Anunció que como posición también llegarán al Congreso Nacional para defender los curules, pero no participarán de ninguna convocatoria.

De acuerdo con la información con la que cuentan -dijo- la agenda del oficialismo se planea desarrollar desde las ocho de la mañana de este martes.

Finalmente, pidió al oficialismo entender que el pueblo no les favoreció con los votos el pasado 30 de noviembre.

En ese sentido, expresó “entiendan que el pueblo no los quiere ni un minuto más”. (RO)