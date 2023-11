Jefe de bancada liberal: A mí me eligieron con votos y con votos me deben sacar

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura confirmó este jueves le tanto Marlon Lara como su subjefa, Waleska Valenzuela le han pedido su renuncia como jefe de esa bancada, pero dijo que a él lo eligieron con votos y con votos lo tienen que sacar.

“Aquí no debemos disfrazar lo que pasa en el Partido Liberal donde hay dos bandos. Uno que es el que manejó el golpe de Estado, que es la ultraderecha y otro que somos progresistas”, dijo al confirmar que “todo el tiempo” se han dado los intentos de removerlo de su cargo, pero que directamente «Marlon Lara sí me lo ha pedido, él y otra compañera diputada de Copán».

Seguidamente agregó que “a mí me eligieron con votos, si quieren sacarme que me saquen con votos, es la única manera, aquí no hay más que tratar ese asunto de esa manera”.

Además dijo que su silla es igual a cualquier otra, “no crean ustedes que es fácil estar lidiando con una bancada como el Partido Liberal”, indicó Segura.

Según el parlamentario, este tema será discutido en la próxima sesión de bancada. “No lo tratamos hoy, pero si lo vamos a tratar, si hay diputados que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo que lo diga, el Partido Liberal ha sido un partido abierto que muchos dicen que nos dividimos, pero no es eso, es que respetamos la manera de pensar”, señaló. VC