Jefe de bancada del PN alerta a comunidad internacional que Libre pretende un “autogolpe” en Honduras

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, alertó este martes a la comunidad internacional que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) quiere ejecutar un “autogolpe” en Honduras.

A través de su cuenta de red social “X”, Zambrano pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Estados Unidos estar atentos de las acciones del oficialismo en Honduras.

Zambrano reaccionó a la instrucción del coordinador nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, que instruyó a los colectivos a movilizarse a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) por rechazo a los resultados de las elecciones generales.

“No reconocen las elecciones en las que fueron derrotados humillantemente, no pudieron ganar ni donde nacieron la presidenta, la candidata y Mel (Zelaya), ni sus vecinos los quieren”, posteó Zambrano.

El diputado nacionalista deseó que el presidenciable liberal Salvador Nasralla no se una al movimiento de Libre para desestabilizar el país y acepte la victoria de Nasry Asfura.

Honduras quiere paz y no se merece más locuras de los “Ñangaras”, sentenció el jefe de la bancada nacionalista. AG