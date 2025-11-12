Jefe de bancada del PN agradece pronunciamiento de la OEA ante amenazas en contra del proceso electoral

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, agradeció a la Organización de Estados Americanos (OEA) por escuchar el grito de defensa de la democracia que hace la oposición política ante las amenazas en contra del proceso electoral hondureño.

A través de su cuenta de red social “X”, denunció que el Partido Libertad y Refundación (Libre) quiere convertir Honduras en otra dictadura similar a la que atraviesa en la actualidad Venezuela, y que son capaces de lograrlo.

Posteó que Libre ha falsificado y creado audios con inteligencia artificial para atacar a la oposición política mediante el uso de la institucionalidad para perseguir a las autoridades electorales y líderes políticos rivales.

Zambrano añadió que el oficialismo ha utilizado a la cúpula militar para atacar medios de comunicación y uso abierto de recursos y medios del Estado a favor de la candidata oficialista.

“No tienen limite en lo que pueden hacer con tal de quedarse a toda costa en el poder, estamos en un Estado fallido y de indefensión”, expuso el diputado.

Subrayó que sólo la comunidad internacional puede ayudar a que se realicen elecciones democráticas y transparentes el 30 de noviembre y que se respete la voluntad del pueblo a través del voto.