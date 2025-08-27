Jefe de bancada del PL prevé que diputados ya no llegarán a sesiones por hacer campaña electoral

Tegucigalpa – A criterio del jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura los diputados ya no van a llegar a las sesiones del Congreso Nacional a medida se acerca la campaña electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre ya que muchos buscan la reelección.

“Si no viene a los diputados es difícil tener quórum, todo mundo a partir de octubre va a querer andar haciendo campaña política en los diferentes municipios y departamentos, así es que la agenda va a complicar y yo le dicen públicamente, por el hecho de que ya estamos a 90 días de las elecciones generales”, expresó el parlamentario que aboga por que se sesione dos días, pues recordó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también anda en modo político.

Segura no descartó que entrada la campaña electoral, el Legislativo esté sesionando con diputados suplentes, aunque señaló que considera que “sí hay leyes que son importantes porque son polémicas, que va a ser difícil aprobarlas”, si solo se sesiona con suplentes.

Ante la consulta de cómo hacer que los diputados lleguen a cumplir con el trabajo para el cual fueron electos por el pueblo, Segura afirmó que si bien el salario no se les detienen “pero también para que nos vamos a enchibolar, si aquí todo mundo sabemos que la mayoría de los diputados andan en campaña”.

Además, dijo que cuando se anda en campaña el partido que está ahí en el poder trata de conseguir votos para ellos, mientras que los que están en la oposición, tratan de oponerse a ciertas cosas por tratar de tener votos para su partido.

El diputado afirmó que “aquí todos vivimos de la política, sino yo no estaría hablando”, pues según sus palabras “aquí a todo mundo le gusta la política”, y en esta época de campaña electoral “ni los suplentes vienen”, dijo al argumentar que “el hecho de hacer democracia en los departamentos, no es malgastar el dinero”. VC