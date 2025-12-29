Jefe de bancada del PL pide que la declaratoria sea lo más pronto posible

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura externó este lunes –a un día de la declaratoria electoral de las elecciones generales- que le preocupa la lentitud del escrutinio especial que ejecuta a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Queremos que se haga la declaratoria y sentimos que el proceso es lento. Los departamentos por orden alfabético que se van a escrutar son los que tienen mayores problemas en cuanto a algunas actas que hay que revisar, entonces, sentimos que no va a dar el tiempo”, señaló.

Citó que en el caso de los diputados es un poco más lento porque lo que se cuenta son marcas y no votos. “Así es que esperamos que el CNE tome alguna decisión y también con el tema de la corporación municipal de aquí de Tegucigalpa que se está convirtiendo en un serio problema”, dijo.

Segura abogó para que la declaratoria de resultados se haga lo más pronto posible para dar mayor tranquilidad a la población.

Sobre las versiones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien dijo este día que cuando nombraron al pleno del CNE se había reunido en la casa del expresidente Carlos Flores, el diputado Segura aclaró que “en el caso de Ana Paola (Hall), donde es asevera de que fue en la casa del presidente Flores, y que él fue a unas reuniones, pero el presidente Flores dice que nunca se ha reunido con Redondo y lo de Ana Paola se dio exactamente en la bancada donde ella fue electa por unanimidad y los problemas que se tuvieron fue con el registro nacional de las personas”. JS