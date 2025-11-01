Jefe de bancada del Partido Nacional advierte que “Plan Venezuela” inició su última fase

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió hoy que el “Plan Venezuela” inició su última fase.

Señaló también que el oficialismo ya renunció a las elecciones al convocar a protestas e instalar la Comisión Permanente.

A continuación Proceso Digital reproduce la publicación hecha por el jefe de bancada del Partido Nacional:

La orden de Libre para que sus estructuras políticas vayan a la capital y la instalación de manera ilegal de la comisión permanente es muestra clara que el FAMILION ya renunció a las elecciones, si quisieran elecciones, jamás abandonarían sus campañas en los pueblos.

Mel sabe que a falta de 28 días para ir a votar es IMPOSIBLE para ellos ganar las elecciones, quieren evitar la humillación nacional e internacional que les espera en las urnas e inician la última fase del PLAN VENEZUELA en Honduras.

Van a tratar de quedarse a la fuerza y a toda costa en el poder, la manipulación y fabricación de audios falsos para difamar mediáticamente y el uso del Lawfare contra autoridades electorales no deja duda hacia dónde vamos, Honduras debe prepararse para defender su democracia, Debemos unirnos todos contra esa minoría agresiva y tramposa que no tienen amor al país.

Para los ñangaras es cuestión de vida o muerte, para los que queremos vivir en paz solo hay un camino, elecciones legítimas y democráticas para SACAR AL FAMILIÓN. #LibreNuncaMas