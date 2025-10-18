Jefe de bancada del Partido Liberal descarta instalación de Comisión Permanente

Tegucigalpa – Luego de sostener una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, descartó que se instale una Comisión Permanente.

El diputado aseguró que existen los consensos necesarios para extender el periodo de sesiones ordinarias.

En ese sentido, dijo que el próximo martes se introducirá un proyecto de decreto para extender el periodo de sesiones ordinarias del 01 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

Insistió que el principal consenso que existe es que no se instale una Comisión Permanente.

Cabe señalar que el periodo de sesiones ordinarias culmina este 30 de octubre.

De acuerdo a la ley orgánica del Congreso Nacional, después de esa fecha se debe instalar una Comisión Permanente.

Sin embargo, al extender el periodo de sesiones se suprime la instalación de la Comisión Permanente. (RO)