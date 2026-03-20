Jefe de bancada de Libe acusa que aplicación de juicio político es una medida de extorsión

Tegucigalpa – Para el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ronald Panchame, la posible aplicación del juicio político es una medida de extorsión dirigida para doblegar la voluntad de esa institución política.

“Hemos llegado a la conclusión que es un mecanismo de extorsión política para el Partido Libertad y Refundación que viene dirigida del más alto nivel”, dijo el congresista de Libre.

Acusó que esta extorsión procede del presidente Nasry Asfura ya que los funcionarios del gobierno y los diputados del Partido Nacional se desarrollan bajo el mismo discurso.

Panchame exclamó que Libre es un partido político que representa más que un funcionario, pero que defenderá a “capa y espada” los espacios ganados en las urnas, aunque en las pasadas elecciones apenas sacaron el 19 % de los sufragios.

Afirmó que Libre merece el respeto como parte de los tres partidos políticos que tienen la mayor caudal electoral en el país.

El diputado por el departamento de Comayagua aseveró que la ley de Juicio Político es inconstitucional porque es una normativa secundaria que le otorga facultades constitucionales a un poder del Estado para meterse a otro.

Señaló que el Partido Nacional con el Liberal no se atacan porque están en un “matrimonio en el tema de la gobernanza”. AG