Estamos a disposición del CNE, confíen en las FFAA: general Valerio en visita al CLE

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio Ardon, supervisa la labor de los soldados a lo interno del Centro Logístico Electoral (CLE), en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
El jefe castrense se apersonó a la zona para brindar a sus subalternos un voto de confianza para que continúen brindando el resguardo a las instalaciones.
En su visita, el general Valerio afirmó que las FFAA están en disposición del Consejo Nacional Electoral.
Agregó que son respetuosos de la ley y van a apoyar al candidato que resulte ganador del proceso tras el pronunciamiento oficial.
Pidió a la población confiar en las Fuerzas Armadas.
Según se informó las FFAA han aumentado el número de soldados que brindan seguridad en el lugar. IR