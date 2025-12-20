spot_img
Política

Estamos a disposición del CNE, confíen en las FFAA: general Valerio en visita al CLE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio Ardon, supervisa la labor de los soldados a lo interno del Centro Logístico Electoral (CLE), en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El jefe castrense se apersonó a la zona para brindar a sus subalternos un voto de confianza para que continúen brindando el resguardo a las instalaciones.

En su visita, el general Valerio afirmó que las FFAA están en disposición del Consejo Nacional Electoral.

Agregó que son respetuosos de la ley y van a apoyar al candidato que resulte ganador del proceso tras el pronunciamiento oficial.

Pidió a la población confiar en las Fuerzas Armadas.

Según se informó las FFAA han aumentado el número de soldados que brindan seguridad en el lugar. IR

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024