Jefe castrense dice servicio militar no es obligatorio, solo en situaciones de guerra y reafirma que FFAA defenderán siempre la soberanía

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, esclareció este viernes que el servicio militar no es obligatorio, al mismo tiempo, alegó que es una institución preparada para defender la soberanía e integridad territorial.

Valerio Ardón participó en el 57º aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador tras el conflicto bélico en 1969.

El jefe castrense manifestó que se conmemora el cese de hostilidades y se recupera al grupo de ciudadanos que defendieron la soberanía e integridad territorial del país.

“Las Fuerzas Armadas son una institución que se preparan a diario para comunicar al pueblo hondureño instituidos para defender la soberanía e integridad territorial”, dijo a periodistas.

Consultado por la visita del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los EEUU, Jeffrey Randall, respondió que hay muchos acercamientos del Hemisferio Occidental para planificar la creación de un escudo de protección de fronteras.

Añadió que la visita del general Randall es para coordinar esfuerzos en conjunto para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Valerio señaló que EEUU ha sido un aliado fuerte con Honduras y que brindará apoyo en logística para realizar operaciones en conjunto.

También fue preguntado por su visita a Perú, contestó que asistió para representar al ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard.

Respecto a los rumores de un servicio militar obligatorio, manifestó que es voluntario y educativo; y que se debe ver a la FFAA como una institución que está al servicio a la patria.

Expresó que el servicio militar obligatorio se da en situaciones de guerra.

El jefe castrense puntualizó que se debe pensar en cómo fortalecer a la FFAA para que tenga los recursos humanos y materiales para enfrentar cualquier situación en el país. AG