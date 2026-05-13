Jefa de Finanzas de UNAH señala impacto fiscal, por colocación de bonos para pagar deuda de la ENEE

Tegucigalpa – La jefa del departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, advirtió que la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa siendo un tema altamente sensible para el país, debido a su impacto histórico en el déficit fiscal y en la deuda pública nacional.

Ochoa explicó que la eventual emisión de bonos, recientemente anunciada por las autoridades del Gabinete Económico, para cubrir obligaciones de la estatal eléctrica no es un mecanismo nuevo, pero advirtió que, en términos simples, implica “endeudarse para pagar más deuda”, lo que requiere un análisis técnico y financiero más profundo.

Según lo planteado, se ha mencionado que el instrumento financiero estaría orientado a cancelar compromisos superiores a 600 millones de dólares con generadores térmicos; sin embargo, señaló que aún no se conocen detalles precisos sobre las condiciones de la operación.

La economista enfatizó la importancia de que este tipo de decisiones sea socializado con la población, especialmente en lo relacionado con tasas de interés, plazos y condiciones del financiamiento, ya que estos elementos determinan el verdadero impacto fiscal.

“Lo importante es saber si se está colocando un instrumento con mejores condiciones. Si al final es un endeudamiento con mayores tasas o condiciones desfavorables, el problema puede agravarse”, expresó.

Ochoa recordó que Honduras ya enfrenta una deuda pública cercana a los 18,000 millones de dólares, por lo que advirtió que cualquier nueva emisión debe evaluarse con rigurosidad para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.

Asimismo, señaló que la problemática de la ENEE ha sido recurrente en la agenda de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a las pérdidas técnicas, los subsidios y la carga fiscal que representa para el Estado.

La especialista también vinculó la situación financiera del sector eléctrico con el costo de la energía y los recientes anuncios de posibles racionamientos, lo que incrementa la presión sobre los hogares hondureños.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia en la gestión financiera del sector eléctrico, subrayando la necesidad de transparencia y eficiencia en las medidas orientadas a la recuperación de la estatal. LB