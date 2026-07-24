Javier Atala es el nuevo presidente de la AHIBA

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) celebró su 61ª Asamblea General Ordinaria, un encuentro que reunió a representantes del Sistema Bancario para revisar los avances del sector y elegir a la nueva Junta Directiva que liderará la institución durante el período 2026–2027 y en la cual fue electo como presidente Javier Atala.

Durante la sesión, los miembros de AHIBA destacaron el compromiso de la Banca con el crecimiento económico, la inclusión financiera y la innovación tecnológica, pilares que fortalecen la confianza del público en las instituciones.

La nueva Junta Directiva presidida por Javier Atala, asumirá la responsabilidad de continuar impulsando iniciativas que promuevan la educación financiera, la modernización de los medios de pago, la digitalización de los servicios y el crecimiento sostenible del Sistema Bancario Hondureño.

Javier Atala fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA).

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar de la mano con todos los bancos miembros de AHIBA para seguir fortaleciendo un Sistema Bancario sólido, moderno e innovador, que contribuya al crecimiento económico y al desarrollo de Honduras”, expresó Javier Atala.

“Estoy convencido de que los mejores resultados se alcanzan cuando trabajamos de manera articulada con las autoridades, el sector privado y todos los actores que comparten el objetivo de impulsar el país, agregó Atala.

La Asamblea concluyó con un reconocimiento especial al Ing. Manuel Venancio Bueso por su valiosa gestión y aportes al fortalecimiento institucional durante el período 2023-2026.

La Junta Directiva quedó integrada de la manera siguiente:

Presidente – Javier Atala

Primer Vicepresidente – Mario Agüero

Segundo Vicepresidente – Carlos Handal

Secretario – César Zavala

Tesorero – Walter Mejía

Vocal 1 – María del Rosario Selman

Vocal 2 – Francisco Llanes

Vocal 3 – Eurípides Calix