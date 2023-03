Javier Aguirre: «Cuesta mucho hacerle daño al Betis»

Palma.– Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, consideró este sábado que el Real Betis es un rival «al que cuesta mucho hacerle daño; no le quema la pelota, tiene paciencia y no se precipita».

«Es un equipo de autor, porque reconoces el trabajo del ingeniero (Manuel Pellegrini) en el Betis y también en el Villarreal», afirmó Aguirre, en la conferencia previa al partido que verdiblancos y bermellones jugarán este domingo en el estadio Benito Villamarín.

«El Betis trata y se defiende muy bien con el balón. Tiene posesiones muy largas y acumula mucha gente por dentro; sí, espero un rival reconocible por el estilo de su míster, aunque el hecho de hayan sido eliminados de la Liga Europa (por la Roma) tiene una doble lectura», añadió el «Vasco».

El Mallorca ha perdido en sus últimos cinco desplazamientos, una racha negativa que «a nivel grupal ni siquiera hemos tocado», dijo Aguirre.

«Esas derrotas no inciden ni para bien ni para mal. Nunca hago referencia al pasado ni con derrotas ni victorias. No lo hago y no sé si está bien o mal, pero es mi costumbre. Cualquiera diría que con cinco derrotas (lejos de Son Moix) estamos liquidados y no sé si a los jugadores les afecta porque están muy pendientes de las redes sociales y de lo que ustedes escriben. Yo me aíslo mucho para no verme influido en mi discurso con ellos (los futbolistas)», comentó a los periodistas el técnico mallorquinista.

Aguirre también se refirió al regreso del máximo realizador del equipo con diez goles, Vedat Muriqi, ausente por sanción ante la Real Sociedad, y si el hecho de contar con el kosovar aumenta las posibilidades de su equipo ante el Betis.

«Ninguna individualidad está por encima del colectivo. Muriqi tiene unas características que no tienen Abdón (Prats) ni Ángel (Rodríguez). Ambos han ayudado para que Vedat eleve sus números», señaló.

«Ha habido partidos en que otros jugadores, el portero (Rajkovic), Raillo, Maffeo o Martín (Valjent) también han destacado. Ahora es el momento de Kang (In Lee, autor del gol del empate y la gran figura mallorquinista ante la Real Sociedad) y eso beneficia al equipo», agregó Javier Aguirre, quien confirmó, finalmente, que el uruguayo Giovanni González sustituirá a Valjent en el eje de la zaga. EFE

