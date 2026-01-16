Jasper Johns y Ruth Asawa protagonizan la programación del Guggenheim Bilbao en 2026

Bilbao (España) – Jasper Jones, uno de los pintores más icónicos del siglo XX, y Ruth Asawa, una de las artistas multidisciplinares más prolíficas de posguerra en Estados Unidos que por fin tiene su gran retrospectiva, vertebran la programación del Museo Guggenheim de Bilbao en 2026.

La programación del museo español se completa con propuestas de Dan Flavin, la artista multidisciplinar Igshaan Adams (Ciudad del Cabo, 1982), la videoartista Pipilotti Rist (Grabs, Suiza, 1962) y el artista, cineasta y guionista Steve McQueen (1969).

Ruth Asawa, alambre transformado

Asawa (California, 1926-2013) es una desconocida para el gran público en Europa, ya que no existen grandes colecciones de su obra en el continente, especialmente de sus icónicas estructuras colgantes de alambre.

La muestra que presenta el museo español incluye un total de 250 obras -esculturas, pinturas, dibujos y grabados- que fueron creadas entre 1947 y 2006.

La exposición, comisariada por Janet Bishop, Cara Manes y Geaninne Gutiérrez-Guimarães y que se podrá ver de marzo a septiembre, es la primera gran retrospectiva dedicada a la artista y que trata de reivindicar su legado. La muestra llega a Europa tras pasar por el Museo de Arte de San Francisco y el MOMA, y continuará su periplo europeo en la Fundación Beyeler.

Asawa es una de las artistas más prolíficas de su generación, entre sus primeras innovaciones se encuentran las estructuras colgantes de alambre en bucle, pero posteriormente se dedicó a crear encargos de arte público, marcados por su defensa de la educación artística y su compromiso con los derechos civiles.

La artista, de origen humilde, fue criada en California y detenida junto a su familia en un campo de internamiento para japoneses estadounidenses.

Jasper Johns, más allá de las banderas

‘Jasper Johns: Night Driver’ traza de mayo a octubre un completo recorrido por las siete décadas de la trayectoria del artista estadounidense, nacido en 1930. Sus obras, especialmente las icónicas pinturas de banderas de Estados Unidos, la han convertido en una de las figuras más relevantes del arte de posguerra en Estados Unidos.

La muestra cuenta con aproximadamente un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, y aunque el punto de partida son sus pinturas de banderas, dianas, letras, números y mapas de los años cincuenta, la muestra continúa con obras más tardías de imágenes abstractas.

Johns, un artista fundamental en la aparición del arte pop, el minimalismo y el arte conceptual, ha conseguido con su larga trayectoria renovar la escena artística estadounidense de los años cincuenta, sesenta y setenta, y ser una fuente de inspiración para sus coetáneos y para nuevas generaciones de artistas más jóvenes.

Dan Flavin y otras propuestas

El Guggenheim ofrece una exposición centrada en la figura de Dan Flavin, nombre indispensable del minimalismo, que ideó una nueva forma de arte radical, alejada de la pintura tradicional, y que gira en torno a la luz y el espacio.

La muestra, comisariada por Lauren Hinkson y que se podrá ver de noviembre a abril, está integrada por una veintena de obras y coincide con los 30 años del fallecimiento del artista neoyorquino.

Otras propuestas de la programación del museo para 2026 son una videoinstalación de Pipilotti Rist (octubre-enero), una de las videoartistas más reconocidas de las últimas tres décadas, titulada ‘Ever is Over All’ (de octubre de 2026 a enero de 2027).

La programación se completa con las muestras ‘Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo’, dedicada al artista de origen sudafricano (mayo-noviembre), y las propuestas del artista de origen coreano-canadiense Zadie Xa -finalistas del Premio Turner- y del artista, cineasta y guionista Steve McQueen. EFE