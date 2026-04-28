Jared Borgetti, un goleador con maña de oso pardo

México.- A la manera de los osos pardos, que arañan los árboles para marcar su territorio, mucho tiempo después de su retiro el delantero mexicano Jared Borgetti es recordado por su maestría para pintar raya en el área, donde solía anotar de cabeza, como lo hizo ante Italia en el Mundial 2002.

«Si un pintor hace una buena foto y no le pone un buen cuadro en una pared vistosa o en un museo, la foto no va a trascender. En el caso de mi gol, es más recordado porque me estaba marcando un tremendo defensa, Paolo Maldini, y el portero fue el gran Gianluigi Buffon», aseguró Borgetti a EFE.

En el minuto 34 del partido de la última jornada del grupo G, Jared aceptó un balón de Cuauhtémoc Blanco; estaba mal colocado, pero decidió en segundos girar la cabeza y, de espalda al marco, colocó el balón en el ángulo para darle a México una ventaja de 1-0.

Italia empató en el 85 con una diana de Alessandro Del Piero, pero la joya del mexicano sirvió para que el Tri accediera en primer lugar a octavos de final.

«Tenía la pelota mi compañero (Blanco), pienso que va a poner un pase; al verlo, hago un movimiento y me doy cuenta de que me moví mal. Como delantero, siempre buscas soluciones instantáneas, hay flashes que te pasan por la cabeza. Yo vi tres opciones, una de ellas fue el remate a gol en la forma en como lo hice», revela.

Fue el más hermoso de los 46 goles de Borgetti en la selección mexicana, con el cual el atacante confirmó su buen momento cuatro días después de haber convertido en la victoria de México 2-1 sobre Ecuador.

Muchos años después, a la edad de 52, Jared reconoce hacer nacido con un talento para golpear la pelota con la cabeza. Sin embargo, exalta el trabajo como la clave para haber llegado lejos en el fútbol, con experiencias en el Bolton Wanderers de la Liga Premier y el Al-Ittihad de Arabia Saudí.

«Desde que estaba en Culiacán, donde nací, me distinguía por el buen golpe de cabeza y, al llegar a profesional, pude perfeccionarlo con mucho trabajo», cuenta.

En México, Jared es recordado por su instinto depredador en el área cuando vistió la camiseta del Santos Laguna y tuvo de compañero al chileno Rodrigo ‘Pony’ Ruiz, con quien armó la mejor dupla del fútbol mexicano.

«Yo traté de sacarle el mayor provecho a mis compañeros y el ‘Pony’ fue a quien más aproveché. Es el mayor asistidor en la liga como con 100 asistencias de ventaja», asegura.

Acepta que si Ruiz hubiera nacido en Mérida, Zacatecas u otro lugar de México, su dupla con él habría sido letal en la selección. Sin embargo, no tiene quejas de su paso por el equipo nacional porque siempre tuvo buenos cómplices en el área, entre ellos Cuauhtémoc Blanco el primero.

Por su camino recorrido, Borgetti tiene autoridad para imaginar a México en la próxima Copa Mundial y muestra optimismo.

«Jugar en casa va a ser una gran inspiración; con el apoyo de la gente, México puede llegar por lo menos al sexto partido (cuartos de final). Sería fantástico», dice.

-¿Por quién apostarías para ganar la Copa?

– Para mí, Francia será el campeón; Argentina y España pelearán y por ahí alguno más se colará. EFE/ir