Jardine advierte que su América debe cuidarse de la fortaleza de delanteros del Olimpia

México – André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, advirtió este martes que su equipo debe ser precavido con la fortaleza física de los delanteros del Olimpia hondureño.

«Olimpia tiene delanteros de mucha fuerza y calidad. Tienen gran capacidad para retener el balón; Jorge Benguché es una muestra de ello. Tenemos que estar atentos con él y el resto de sus atacantes que mostraron buenas condiciones en la ida para que mañana no nos hagan daño», subrayó el técnico.

El América recibirá este miércoles al Olimpia en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el juego de ida de la semana anterior, las Águilas se impusieron 1-2, marcador que Jardine dijo les da confianza para finiquitar la eliminatoria como local.

«En el primer partido salimos a proponer en una cancha muy difícil, ahora debemos estar concentrados para no tener descuidos. Estos partidos te exigen elevar el nivel porque son a matar o morir. Debemos estar a tope y no fallar en momentos decisivos para sellar el pase a la siguiente ronda», enfatizó el timonel.

André Jardine reconoció que su equipo está obligado a ganar esta edición de la Copa de Campeones de Concacaf, un certamen que se le ha negado desde que llegó al equipo en el 2023.

«Es unánime que tenemos el deseo de ver América triunfar en este torneo internacional, para luego jugar en un Mundial de Clubes. Nos han dolido mucho las eliminaciones anteriores, es un torneo que se nos ha escapado, por lo que es una prioridad en la cabeza de este equipo», puntualizó.

El estratega también habló del brasileño Vinícius Lima, centrocampista ex del Fluminense, y del uruguayo Thiago Espinosa, lateral de 21 años, quien proviene del Racing de Montevideo, refuerzos que redondearon este martes su plantilla para el Clausura local y el certamen de la Concacaf.

«A Lima lo conozco bastante, nos va a ayudar mucho. Sabe jugar en cualquier parte del medio campo, es un jugador de mucho criterio y calidad. Thiago es un lateral izquierdo que nos faltaba, tiene mucha llegada. Ambos nos permiten contar con equipo completo y fuerte para pelear por ambos torneos», concluyó. EFE