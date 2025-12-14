Jara vota convencida de que puede torcer el pronóstico y pide mantener la coalición

Santiago de Chile – La candidata de la coalición progresista de centro-izquierda, Jeannette Jara, votó este domingo en la comuna de Conchalí, una zona popular de la capital, convencida de que puede torcer los pronósticos y vencer en la segunda vuelta presidencial a su rival, el ultraderechista José Anonio Kast.

Jara, que presumió de sus logros como ministra de Trabajo durante la actual administración del presidente Gabriel Boric, llegó al colegio electoral caminando, como en la primera vuelta, desde la casa de su madre, y en compañía de su pareja.

«En nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro, por eso hemos conformado un listado preliminar de ministros. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo andado, planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar», afirmó.

«Y para gobernar se requieren equipos, se requiere experiencia y se requiere oficio y capacidad de trabajo», agregó la candidata, que durante la campaña ha denunciado la falta de experiencia de gobierno y la supuesta incapacidad de diálogo de su rival.

Jara también quiso desligarse del legado del actual Ejecutivo e insistió en que debe ser juzgada por su desempeño personal.

«Lo que le puedo contar es lo que yo hice como ministra. No solamente avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el alce histórica del salario mínimo y en la reforma previsional, así como también en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, que fue víctima de acoso laboral y terminó con su vida», declaró.

«A mí lo que me interesa es el futuro de Chile y los 4 años que vienen. Y lo que les puedo decir es que Chile tiene grandes oportunidades tanto para combatir el crimen organizado, para acelerar la inversión y recuperar el crecimiento, pero también para combatir de frente el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía» agregó.

La candidata, que representa al Partido Comunista, alabó la unidad de la coalición de centro e izquierda que la eligió en las primarias y apostó por mantener esta unidad, tanto en una posible victoria como en una eventual derrota.

«Lo primero que quiero señalar es que estoy con la sensación muy agradable de tener que decir que la amplitud que hemos logrado en este periodo electoral no se había visto en Chile.Todos los partidos que están formando parte de la misma tiene una obligación con Chile y es seguir construyendo futuro», subrayó.

«Como espero que esta noche ganemos las elecciones, mi primer llamado es que la coalición se ponga inmediatamente a disposición con sus equipos, con sus técnicos, con sus profesionales y con sus políticos. También porque gobernar Chile es una tarea grande de equipo y que, como he dicho, no basta solo con criticar al otro. Yo, que he trabajado en Gobiernos, esto se trata de construir, no de destruir. Oponerse a todo no sirve», concluyó.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es cuál será el porcentaje de votos en blanco y nulos en una votación que, por primera vez en la historia de Chile, es obligatoria para más de quince millones de personas registradas en el censo electoral.

Una de las claves será, así mismo, el destino del cerca del 20 por ciento de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista, Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco. JS