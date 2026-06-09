‘Jaque a la reina’, el ‘nordic noir’ que reivindica el periodismo de investigación

Madrid – Tras más de dos décadas dedicados al periodismo, Lena Sundström y Jens Mikkelsen han triunfado en Suecia con su primera novela, ‘Jaque a la reina’, un thriller que reivindica el periodismo de investigación frente a la corrupción y el racismo y que se acaba de publicar en España en la editorial Destino.

La novela entronca con la tradición del ‘nordic noir’, que le busca las costuras a la aparentemente idílica sociedad sueca, y transcurre en Malmö, una ciudad de 350,000 habitantes y 187 nacionalidades que, según sus autores, es «un símbolo de los grandes retos que afronta Europa hoy en día».

Tras recibir el premio de la Academia sueca al mejor debut del año, Sundström y Mikkelsen se pusieron a escribir la segunda obra, aún no publicada en España y dedicada al tema de la gestación subrogada, mientras siguen con sus respectivas carreras periodísticas, ella en un programa de investigación en la televisión pública sueca y él en el periódico Sydsvenskan, el tercero más importante del país.

«No podemos permitirnos renunciar al periodismo de investigación», dice a EFE Mikkelsen, que explica que uno de los propósitos de la novela era hacer entender el esfuerzo que hay detrás de un reportaje de investigación, en tiempos en que «el periodismo está siendo atacado y los hechos se han convertido en algo cuestionable».

Galardonado con el Gran Premio de Periodismo en 2008, entre otros reconocimientos, Mikkelsen señala que en los últimos 15 años ha habido en las redacciones muchas discusiones sobre el ‘click bait’, pero que el panorama ha cambiado con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), que en su periódico ya se encarga de editar la versión impresa y «pronto» entrará también en el terreno de las noticias de última hora.

Sundström, doctora honoris causa en Derecho por la Universidad de Estocolmo y premiada como mejor periodista de investigación, se dedica en la actualidad a investigar la corrupción en las municipalidades suecas, un trabajo lento, pero apasionante, afirma.

«Creo que es importante que los periodistas creamos en nosotros mismos, porque solemos tener un problema de autoestima», ha apuntado.

Una novela a cuatro manos

La idea de escribir la novela partió de Sundström. Quería hablar del periodismo, pero también dar voz a los que no la tienen y combatir la deshumanización de los migrantes en un momento de auge de la ultraderecha en Suecia y en el resto de Europa.

La historia de ‘Jaque a la reina’ empieza con el asesinato de una reconocida activista. Todas las pistas apuntan a un grupo de migrantes indocumentados y la policía tiene prisa por cerrar el caso pero Sven, un veterano periodista, intuye que detrás hay una verdad más incómoda.

Para investigar se alía con Anne, una novia de su juventud que acaba de regresar a la ciudad tras dos décadas dedicada al periodismo internacional y que, a punto de cumplir 50 años, ve cómo su mundo se tambalea tras separarse de su marido.

La pareja de periodistas/investigadores toma mucho de la biografía de los autores, que también se han inspirado en hechos reales para construir la trama. Mikkelsen investigó una historia de corrupción que llegaba a las más altas esferas, pero no logró las pruebas suficientes para publicarlo y la historia de los migrantes indocumentados también se basa en un reportaje que, esta vez sí, publicó.

Según Sundström, no es una coincidencia que exista esta tradición del thriller escandinavo: son «sociedades aparentemente idílicas, con casitas rojas, igualdad de género», pero también «muy frías y no solo por el clima, la gente es introvertida y solitaria y con problemas de alcoholismo».

Ambos reflexionan sobre el hecho de que cuestiones como la igualdad y derechos humanos, como el derecho de asilo, que parecían inamovibles, hoy son cuestionados. «Defender los derechos humanos no se consideraba un posicionamiento político, ahora sí», inciden. EFE