Japón coopera para fortalecer el sector de salud de Honduras

Tegucigalpa – La Embajada de Japón en Honduras firmó tres contratos de donación, dos de ellos son financiados a través del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) y un proyecto se realizará a través de la Asociación de Doctores en Medicina de Asia (“AMDA” por sus siglas en inglés).

El acto contó con la compañía de la vicecanciller Evelyn Bautista Guevara; el subsecretario de salud, Erlin David Duarte Valladares; alcalde de Potrerillo, Franklin Cruz Videa; alcalde de Curarén, Rumik Yamada; y el representante legal de AMDA.

Entre los proyectos que se firmaron se encuentran la remodelación y ampliación del centro integral de salud en la comunidad de Las Crucitas, en el municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso, al cual se incorporará nuevas áreas de laboratorios y clínica de atención a la mujer, mejorando los servicios médicos en la zona y beneficiando a más de 8,477 pacientes que visitan anualmente este centro asistencial.

Asimismo, se trabajará en la adquisición de una ambulancia nueva para Curarén, en la que se fortalecerá los servicios médicos de emergencia dentro del municipio, favoreciendo a los pacientes que requieren ser trasladados de emergencia a los distintos centros de salud e impactando positivamente a los más de 22 mil pobladores que habitan en este municipio, AMDA Internacional ejecutará la segunda fase del Proyecto “Fortalecimiento de la Atención Continua Materno-Infantil en los Municipios de Reitoca y Curarén” el cual tiene como objetivo principal reducir la mortalidad materna e infantil en ambos municipios, y establecer la fundación de la atención continua materno-infantil a través de la cooperación entre el hogar, la comunidad y la unidad de Salud.