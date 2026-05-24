Japón agradece al Gobierno y a comunidades hondureñas por apoyo a sus voluntarios durante 50 años

Tegucigalpa – La Encargada de Negocios de la Embajada de Japón en Honduras, Yuko Koga, expresó su profundo agradecimiento “en nombre del Gobierno de Japón y del mío propio” al Gobierno de Honduras, a los municipios, a las instituciones receptoras de voluntarios y a todas las personas que han apoyado a los voluntarios japoneses a lo largo de estos 50 años.

En una declaración difundida por la Cancillería hondureña, Koga resaltó la importancia de la colaboración entre ambas naciones para el éxito de las misiones de voluntariado japonés en el país.

Señaló que el apoyo institucional y comunitario ha sido clave para fortalecer los lazos bilaterales y para facilitar proyectos de desarrollo y cooperación en diversas regiones de Honduras.

La diplomática no ofreció detalles sobre actividades específicas vinculadas a la conmemoración, pero su mensaje subraya el reconocimiento oficial de Japón hacia las comunidades que han recibido y trabajado con sus voluntarios durante medio siglo.

El agradecimiento se produce en un contexto de relaciones diplomáticas centradas en la cooperación técnica y humanitaria, en la que los programas de voluntariado han servido como puente para la transferencia de conocimientos, asistencia social y fortalecimiento comunitario en Honduras.

La Cancillería hondureña difundió el video de la representante japonesa como parte de las actividades de conmemoración y reconocimiento por las cinco décadas de presencia de voluntarios nipones en el país. (PD/ai)