“Jamás hemos encontrado en la Constitución que autorice a las FF.AA. a revisar votos o actas”: Mario Raúl Hung Pacheco

Tegucigalpa- El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mario Raúl Hung Pacheco, dijo que la institución castrense tiene claramente definidas sus funciones en la Constitución de la República, y que en ningún caso está facultada para revisar votos ni actas electorales, en referencia a la polémica solicitud presentada por miembros de la institución ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

-Hung Pacheco cuestiona al jefe del Estado Mayor: “El general Hernández está siendo mal asesorado, su petición no tiene ningún sentido”.

“El artículo 272 de la Constitución establece la misión de las Fuerzas Armadas, y jamás hemos encontrado en ninguna parte que nos autorice a revisar votos o actas. Eso no es función de la institución”, enfatizó Hung Pacheco.

El exjefe militar también cuestionó al actual jefe del Estado Mayor Conjunto general Roosevelt Hernández, quien solicito el acceso a las actas. “El general Hernández está siendo mal asesorado. Le pediría que busque orientación de abogados constitucionalistas que puedan darle luz sobre su petición, porque no tiene ningún sentido; es una solicitud totalmente fuera de lugar y tirada de los cabellos”, señaló.

Por su parte, el general retirado Luis Maldonado Galeas coincidió en que las Fuerzas Armadas no están facultadas para solicitar o divulgar documentos del proceso electoral. La Armada Hondureña tiene capacidad técnica para procesar cifras, pero no posee las competencias que requiere un proceso electoral, explicó.

Ambos exoficiales retirados resaltaron que, de acuerdo con la ley, el papel de las Fuerzas Armadas durante los comicios del próximo 30 de noviembre debe limitarse a garantizar la seguridad y el resguardo logístico del material electoral, bajo la supervisión exclusiva del CNE.LB