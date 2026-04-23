Jalisco destaca la rápida vuelta a la normalidad a dos meses de la caída de El Mencho

Guadalajara (México).- El gobernador de Jalisco (oeste de México), Pablo Lemus, destacó este jueves que la seguridad está controlada y todo volvió «a la normalidad en 48 horas» después del «exitoso» operativoen el que fue abatido en febrero El Mencho, capo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el «líder criminal más buscado del mundo».

«Este operativo efectuado por el Ejército en un municipio cerca de 120 kilómetros de Guadalajara, fue un operativo exitoso. Pero que tuvo un gran impacto a nivel mundial. Se detuvo al líder criminal más buscado de todo el mundo. Todo había vuelto a la normalidad en menos de 48 horas», aseguró Lemus en entrevista con EFE en Casa Jalisco, la residencial oficial del gobernador en la capital, Guadalajara.

«Y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún evento de alto impacto. Fue una situación atípica. Afectó nuestra imagen, pero no nuestra vida diaria», remarcó, aunque reconoció que afectó la imagen del estado meses antes de la realización del Mundial de Fútbol.

El gobernador de Jalisco, del opositor partido Movimiento Ciudadano, aceptó que los bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara y en Puerto Vallarta tuvieron efectos «en las redes y los medios de comunicación».

«Darle la vuelta a la imagen, especialmente en Vallarta, va a tardar», refiriéndose al principal destino de playa del estado y uno de los grandes centro turísticos del país.

«En ningún momento la gobernabilidad se vio afectada. El tema de la seguridad no es partidista. Desde el primer momento que inicia el operativo, tuvimos una absoluta coordinación para proteger a la ciudadanía», remarcó Lemus sobre la estrecha colaboración con el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel más poderoso de México, el pasado 22 de febrero en un operativo encabezado por el Ejército mexicano provocó una ola de bloqueos carreteros y actos vandálicos en gran parte del país, aunque fueron especialmente violentos en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Como consecuencia, el gobernador Lemus declaró el Código Rojo en Jalisco durante dos días en lo que supuso la suspensión total de actividades en Guadalajara.

El operativo también dejó 25 militares y más de 40 miembros del crimen organizado muertos en el estado.

Crisis de desaparecidos

Por otro lado, Lemus calificó la crisis de desapariciones forzadas en México como la «tragedia más grande» que vive el país.

«Si tú quieres resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y trabajar en él», aseveró, al apuntar que en los datos históricos Jalisco ocupa «tristemente» el primer lugar en el país.

No obstante, señaló que en el último año las cifras han mostrado una caída «muy importante» en el estado, con más un 50 %, algo que justificó por la atención a las causas e implementando operativos permanentes en zonas prioritarias, como la nueva Central de Autobuses de Guadalajara.

Este miércoles, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, alertó en Ciudad de México que las desapariciones forzadas es uno de «los retos más complejos» que enfrenta el país en materia de seguridad.

Jalisco, en el oeste del país, es uno de los principales polos económicos de México, y es sede de algunos de los grandes eventos culturales del país norteamericano como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la mayor del mundo en español. EFE/ir