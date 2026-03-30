J.J. Martínez… un“pinche” hondureño

Tegucigalpa – A J.J. lo conocí, si la memoria no me traiciona, allá por 2002 o 2003, cuando yo era editor de Deportes de El Heraldo. Él llegó para elaborar una campaña de mercadeo para dar a conocer la nueva imagen del diario.

De entrada, de esto sí me acuerdo, me empezó a bombardear con sus bromas, algunas de ellas ácidas, pesadas, sin filtro. De entrada, debo confesarlo, no me cayó del todo bien, lo que significa que no me cayó mal del todo… Cincuenta y cincuenta, pues.

Sin embargo, de charla en charla —en las que no faltaron sus críticas brutales—, me conquistó por su inteligencia, porque, a diferencia de muchos consultores o asesores, no era un fanfarrón que se ganaba el dinero al suave, sino un experto en el tema. Le encontré el lado amable a su sentido del humor. No lo tomé personal y aprendí. Después de eso, comencé a disfrutar cuando Juan José Martínez, su verdadero nombre, agarraba de contrato a otros editores y periodistas y les amargaba la existencia con sus jodederas